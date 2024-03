Il dramma infinito di essere madri e figli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) A zero stanno le chiacchiere di genere e dunque altro che Genitore 1 e Genitore 2. Questa del vivo fuoco tutto dentro di Antonio Franchini – il Vecchio della Montagna per eccellenza nella nostra letteratura – è la Madre Generatrice del terremoto chiamata vita. Antro ripugnante di appassionata alchimia sentimentale, fetida ferita genitale da cui germoglia l'odio assoluto dell'esistenza capovolta nell'amore filiale, questo è Il fuoco che ti porti dentro, un romanzo edito da Marsilio con cui Franchini squarcia i propri visceri come in un vittorioso harakiri mostrando a tutti noi lettori il sé profondo, l'opacità segreta di madre eo in un inaspettato Edipo a Napoli più che a Colono. Un Edipo che sibila: «Mi fa schifo chi mi ha messo al mondo». Tutto dal vero è questa scrittura, dunque tutta viva carne di un viaggio chiamato amore con questa sorta di strega – una ...