Il disastro di Di Bello in Lazio-Milan non viene dimenticato | lungo stop per l' arbitro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 2 marzo 2024) “Almeno un mese diper l'Marco Didopo”. E' questa la decisione del designatore Gianluca Rocchi dopo la direzione arbitrale vista ieri sera allo Stadio Olimpico. La notizia è riferita da Sky Sport, che ha raccolto alcune confidenze dai vertici tecnici dell'Aia: “La prestazione dell'di Brindisi non è piaciuta soprattutto dal punto di vista della gestione generale e in particolare disciplinare. Una partita sfuggita di mano, sostanzialmente, nonostante non tutte le decisioni sotto esame siano da ritenersi sbagliate”. Decisione corretta, secondo gli arbitri, quella di non concedere il rigore per il contatto tra Maignan e Castellanos. Giusto pure il secondo giallo, con conseguente espulsione, per Luca Pellegrini, che ha fermato Pulisic in ripartenza. ...