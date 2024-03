Il difensore pre-convocato | in rossoblu’ deve sgomitare Calafiori d’azzurro | Spalletti lo chiama | Motta lo tiene in bilico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) E’ arrivata a Casteldebole la pre convocazione per Riccardo. Chevolesse vederlo da vicino e valutarlo in vista dell’Europeo è notizia che risale a gennaio, quando fu direttamente il ct ad esporsi in tal senso e le prossime amichevoli con Venezuela ed Ecuador del 21 e 24 marzo saranno probabilmente l’occasione utile., intanto scalpita. Perchè la pre convocazione arriva proprio nel momento in cui ha perso quella titolarità che spera di ritrovare a Bergamo, con l’Atalanta, dopo le panchine con Fiorentina, Lazio e Verona seguite all’uscita contro il Lecce a causa di una contusione al ginocchio. Bergamo, però, potrebbe essere l’occasione di rilancio per il centrale difensivo rivelazione di questa stagione. Contro l’Atalanta, all’andata, Thiagoimpiegò Lucumi da terzino sinistro, con ...