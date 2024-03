Il Covid lungo può portare a un declino cognitivo misurabile | secondo uno studio

(Di sabato 2 marzo 2024) Ile ilIlpuòa un, soprattutto nella capacità di ricordare, ragionare e pianificare,unorecente condotto in Inghilterra. Test cognitivi condotti su 113.000 persone hanno rivelato che coloro con sintomi post-persistenti avevano un QI medio inferiore rispetto ai non infetti. L'articolo proviene da News Nosh.

Per Cgia i servizi della Pa sono a rilento dopo il Covid: Con la fine del Covid, anche i cittadini hanno ricominciato a frequentare ... le code agli sportelli sono tornate ad allungarsi e ad aspettare più a lungo sono le persone anziane.ansa

Emirates, forte domanda ma mancano gli aerei: Il vettore emiratino ha ordinato 310 velivoli tra Airbus e Boeing - I nuovi jet in arrivo non sono abbastanza. Campagna di reclutamento per 5mila assistenti di volo ...ilsole24ore

Nuovi macchinari e 388 assunzioni nell’Ulss Polesana del post Covid: Da lunedì il timone della sanità polesana sarà nelle mani di Pietro Girardi, riapprodato a casa dopo un lungo viaggio professionale che dal ... Arrivata al timone dell'Ulss 5 iniziando la vaccinazione ...ilgazzettino