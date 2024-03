Il cold case di Nada Cella Nessun processo per l’omicidio Il giudice | Prove insufficienti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Ildi via Marsala a Chiavari resta insoluto dopo 28 anni:, segretaria di un commercialista, uccisa a 25 anni, non ha avuto giustizia. Ieri è stata laper l’udienza preliminare, Angela Maria Nutini, a negare ilcontro Annalucia Cecere, 58 anni, accusata di omicidio volontario. Secondo la magistrata ledella Procura – che negli anni più volte aveva ripreso le indagini – non escludono i ragionevoli dubbi sulla colpevolezza e quindi non bastano per portarla in aula. Prosciolti anche il commercialista Marco Soracco, 62 anni, e la madre ormai novantenne Marisa Bacchioni, imputati di favoreggiamento e false dichiarazioni. Fin da quel mattino del 6 maggio 1996 la vicenda dicoinvolse l’opinione pubblica che vi ...