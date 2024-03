Il Centro Antiviolenza del Gemelli compie un anno | 61 le donne prese in carico

In dodici mesi di attività 425 contatti telefonici, 195 incontri, 61 donne prese in carico. WINDTRE conferma il proprio supporto al progetto anche per il 2024, ... (vanityfair)

Astarte presenta “Regalami un sorriso” per ospitare le donne vittime di violenza in situazioni di emergenza: Si chiama “Regalami un sorriso” ed è il progetto realizzato dall’associazione Astarte in collaborazione con il Comune di Catanzaro, finanziato dalla Chiesa valdese con le risorse dell’8 per mille.catanzaroinforma