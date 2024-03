Il caso Nada Cella | un giallo che resta ancora irrisolto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 2 marzo 2024) Il: 27 anni dopo il delitto, la famiglia dicerca giustizia. Il 6 maggio 1996,, una giovane segretaria di 24 anni, viene trovata senza vita nello studio commercialista dove lavorava a Chiavari, in provincia di Genova. Il suo corpo presentava diverse ferite da arma da taglio e la sua morte venne subito classificata come omicidio. Le indagini iniziali si concentrano sul datore di lavoro di, Marco Soracco, e successivamente su Annalucia Cecere, che avrebbe dovuto prendere il posto della vittima nello studio. Entrambi vengono accusati di omicidio e rinviati a giudizio, ma poi assolti in primo grado e in appello. Nel 2021, la criminologa Antonella Delfino Pesce decide di riaprire il ...