Il caso Isybank e l’evoluzione delle banche digitali in Italia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 2 marzo 2024) In autunno c’erano state grandi polemiche, più sulla metodologia dell’annuncio che sulle reali preoccupazioni tecniche. Il 29 febbraio, però, è stato un giorno molto importante per quel che riguarda il settore bancariono in “salsa” digitale, perché entro la giornata di giovedi i correntisti di Intesa Sanpaolo (non tutti, ma solo quelli “prevalentemente”) avranno decideso se mantenere lo status quo e il loro conto corrente “classico” oppure optare per il passaggio a, la banca interamente digitale e a cui è possibile accedere esclusivamente attraverso un’app.e il cambio di paradigmane L’iniziooperazioni risale all’estate scorsa, ma le critiche sono arrivate nel mese di ottobre. Alcuni ...