Il capo del Silp-Cgil alla sinistra | “Ma quale regime repressivo | basta fare campagne contro la polizia”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 2 marzo 2024) In Italia “non c’è un”, le “manganellate non hanno un mandate” e non diventeremo “il Cile di Pinochet”. Arriva dalle file dellala smentita a tutti glirmi dellasul presunto clima di grave repressione che sarebbe voluto governo. A parlare così è stato, infatti, il segretario del, il sindacato italiano lavoratori delladella, Pietro Colapietro, sottolineando che quello che c’è, invece, “è un clima che sta surriscaldando le piazze e che va raffreddato”, sottraendo “la gestione dell’ordine pubblicocampagna elettorale“. Il poliziotto della: “Non c’è un, non usare le manganellate per la campagna elettorale” Intervistato dal Foglio, con particolare riferimento ai ...