Il Bosco verticale di Milano? Doveva essere orizzontale Il primo piano attuativo prevedeva non due torri ma due “stecche”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Quel. E invece è diventato. Non è una notizia qualsiasi perché parliamo dell’esempio più famoso di tutta l’edilizia milanese degli ultimi decenni. Un esempio di cui si è parlato in tutto il mondo e che in tanti hanno pure imitato, ma allo stesso tempo è il modello di come l’interpretazione delle normative abbia caratterizzato lo sviluppo immobiliare di. E la storia è ancor più da raccontare nel momento in cui si sta verificando un confronto tra Procura e Comune disu come si deve costruire nella capitale economica italiana. Dopo le prime inchieste che mettono in dubbio la legittimità dell’operato in particolare della società Bluestone, nota per i casi di piazza Aspromonte e Crescenzago, si è aperta una voragine ...