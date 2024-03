Il boom dei robot umanoidi è quasi certo Ecco i motivi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 2 marzo 2024) A guardare i grafici da qui al prossimo decennio, ci si accorgerà di un: quello dei. Andando a rivedere persino le proprie stime, Goldman Sachs prevede che il mercato di questi strumenti tecnologici estremamente all’avanguardia, capaci di sostituire l’uomo in alcune funzioni, crescerà a dismisura. Toccherà i 35 miliardi di dollari entro il 2035, molto ben al di sopra rispetto ai 6 miliardi preventivati. La crescita è dovuta a una serie di fattori. Il primo riguarda la corsa all’intelligenza artificiale che ormai non esclude più nessuno, il che porta a pensare che sempre più società si affideranno alle macchine. L’altro riguarda la diminuzione del costo di produzione, passato da 50.000 a 30.000 per quelli di fascia bassa e da 250.000 a 150.000 per quelli di fascia più alta. Se l’abbattimento dei costi annui era ...