Il Bayern ha giocato fin qui ha giocato un calcio imbarazzante condito da errori particolarmente goffi Sueddeutsche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 2 marzo 2024) IlMonaco è in crisi. Lo certifica il pareggio contro il Friburgo per 2-2. Laanalizza il momento della squadra allenata da Tuchel. Lo stesso allenatore al termine della partita ha dichiarato: «Abbiamo fatto harakiri». Il quotidiano ricorda che una settimana fa Thomas Müller ha dato una speranza ai tifosi del: «È significativo che abbiamo le nostre fasi migliori nei primi tempi delle partite. Ciò dimostra che non tutto è da buttare».Monaco, addio alla Bundes. Rimane solo la Champions Infatti, una settimana dopo, in casa del Friburgo, 1-0 subito al 12? del primo tempo. Scrive la: Neldovrebbe esserci uno spirito di ottimismo. Il direttore sportivo Max Eberl ha detto che “non vuole arrendersi” in questa stagione nonostante sia a otto ...