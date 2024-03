III Domenica di Quaresima commento al Vangelo secondo Giovanni 2 | 13-25

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 2 marzo 2024) La terzadici porta fino a Gerusalemme e l’evangelistaci permette di conoscere anche per quale occasione; infatti, «si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme». Grande festa per il popolo d’Israele che celebra solennemente la liberazione della schiavitù d’Egitto. Anche Gesù, appartenente al popolo, da Cafarnao va al tempio. Ricordiamoci che anche per noi si sta avvicinando la Pasqua e la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Liberi da ogni schiavitù terrena per camminare verso la Gerusalemme del cielo. «Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Lo scenario che si presenza porta una fitta al cuore di Gesù. Il tempio, luogo dell’incontro con Dio, il luogo del ringraziamento per la liberazione ritrovata, è diventato un mercato. I custodi ...