Ideato un giubbotto che previene le malattie cardiache

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI - Unriutilizzabile in grado di mappare gli impulsi elettrici del cuore nei minimi dettagli potrebbe rilevare le anomalie di una malattia cardiaca potenzialmente fatale molto prima di quanto sia possibile fare attualmente. Lo suggerisce un nuovo studio guidato dai ricercatori dell'UCL, pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, Ilper immagini elettrocardiografiche o ECGI, sviluppato da Gaby Captur, dell'UCL, è in grado di rilevare i cambiamenti elettrici associati a una patologia ereditaria del muscolo cardiaco in una fase in cui i test standard non rilevano i segni della malattia. La condizione, chiamata cardiomiopatia ipertrofica, è quella in cui la parete muscolare del cuore diventa più spessa e si irrigidisce, compromettendo la capacita' del cuore di pompare il sangue nel corpo. Si stima che colpisca ...