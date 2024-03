I vaccini contro l’RSV possono aumentare leggermente il rischio di malattie neurologiche rare

Il Covid passa, il colera resta: In realtà il problema erano le fogne a cielo aperto a Torre del Greco. Esistono da tempo vaccini contro il colera, che si sono dimostrati sicuri ed efficaci nel dare una buona protezione contro la ...unionesarda

Il generale Vannacci contro la gonna di Marco Mengoni: "Mi faccio una risatina...": "Quando scrivo che Paola Egonu non ha i tratti somatici dell’italianità, non discrimino; esalto una differenza" ...adnkronos

Von Der Leyen, il piano per la guerra in Ucraina: "Produrre armi come vaccini", ora che il conflitto è quasi perso: Ecco l’ultimo “piano Ursula” per la non pace in Europa, così come riportato nell’articolo del Fatto Quotidiano: “Ursula: Prepararsi alla guerra con più armi, come coi vaccini”. In sostanza bisogna far ...informazione