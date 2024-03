I Sauditi possono davvero comprarsi il calcio?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 2 marzo 2024) Partiamo da una doverosa considerazione: fino a non molto tempo fa, il manto erboso dell’Al-Awwal Park di Riyadh era un deserto e prima ancora era sott’acqua. Circa 250 milioni di anni fa, anno più anno meno, gran parte di quella che chiamiamo Penisola Arabica era sommersa da un antico mare che abbondava di vita: alghe, diatomee e altre varie creature preistoriche. Ce n’erano a trilioni. Man mano che queste entità sono morte, i corpi hanno disseminato il fondo dell’oceano, giacendo lì per secoli. Nel frattempo, la roccia si è accumulata. Le placche tettoniche sono andate alla deriva, si sono scontrate e, sotto la pressione, il calore e il tempo, quegli organismi si sono trasformati nella sostanza che oggi conosciamo come petrolio grezzo. Sono trascorse intere epoche. I dinosauri se ne sono andati. I continenti si sono spezzati, allontanati e avvicinati. Il livello del mare si è ...