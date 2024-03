I pronostici di sabato 2 marzo | Serie A | Premier League | Liga | Bundesliga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 2 marzo 2024) Idi: alla vigilia del ritorno delle coppe europee scendono in campoA,, Bundese Ligue 1. La ventisettesima giornata diA prosegue con tre anticipi al. L’Udinese proverà ad approfittare di una Salernitana sempre più ultima e allo sbando per incamerare tre punti preziosi in chiave salvezza. L’allenatore della Roma Daniele De Rossi (LaPresse) – IlVeggente.itProva del nove per la Roma di De Rossi che dopo i recenti risultati positivi chiede strada al sempre insidioso Monza: non sarà facile centrare l’intera posta in palio in una sfida comunque da gol. Chiude alle 20:45 l’equilibrata sfida tra Torino e Fiorentina.altre ...