I perseguitati dal fisco. Problema della politica

(Di sabato 2 marzo 2024) Possono essere definiti incidenti, paradossi, contraddizioni ma quando c'è in ballo l'Agenzia delle Entrate si tramutano sempre in guai

The Watchers, di Ishana Night Shyamalan: prodotto dal padre M. Night Shyamalan, in cui un’artista si ritrova bloccata e isolata in una foresta irlandese assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose ...avmagazine

Perseguita ex fidanzata, disposto divieto di avvicinamento: Ancora forte attenzione da parte della magistratura e delle forze dell’ordine rispetto alla emergenza rappresentata dalla violenza di genere. La vicenda riguarda una ragazza residente nel territorio ...ilsannioquotidiano

Perseguita l’ex fidanzata, disposto divieto di avvicinamento: Ancora forte attenzione da parte della magistratura e delle forze dell’ordine rispetto alla emergenza rappresentata dalla violenza di genere. La vicenda riguarda una ragazza residente nel territorio ...ilsannioquotidiano