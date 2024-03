I migliori vini rosati della Puglia in 4 etichette secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 2 marzo 2024) Ladel vino continua a crescere, sia dal punto di vista qualitativo che da quelloconsapevolezza di questa crescita e dei modi in cui ottenerla. Basta vedere quanti sono ipremiati con i Tre Bicchieri 2024 a denominazione di origine (19) rispetto ai premiati di soli cinque anni fa (10) per capire come l’identità e la tipicità del territorio siano oggi fattori sempre più importanti per i pugliesi, mentre solo pochi anni fa la produzione regionale era legata fondamentalmente al vitigno più che al territorio. Tutto questo senza considerare alcuni casi particolari, come l’Es di Gianfranco Fino, che non è più a denominazione di origine da qualche anno, ma che certo non possiamo ridurre a un “semplice” Primitivo, visto che grida Manduria ad ogni sorso. I Tre Bicchieri sono anche quest’anno 26, e ci sembra rappresentino con ...