I funerali di Navalny In migliaia a Mosca | Putin è un assassino | la Russia sarà libera

(Di sabato 2 marzo 2024) Due settimane dopo la sua morte, il corpo di Alexei, l’oppositore numero uno di Vladimir, ha finalmente trovato pace. Lo stesso non si può dire per le decine didi persone che hanno sfidato il regime e che ieri mattina si sono recate a salutarlo per l’ultima volta alla periferia meridionale di. Gli arresti, circa una cinquantina, sono stati sostanzialmente limitati, ma il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha garantito che chi parteciperà a manifestazioni in ricordo del dissidente verrà trattenuto, perché si tratta di proteste non autorizzate. In effetti, per la legge russaè morto come estremista, nemico della patria, condannato a oltre 20 anni di carcere. Una narrazione creata ad hoc dal cerchio magico dima che non ha convinto una ...