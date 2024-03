I cuccioli dai nomi “sanremesi” | salvati sei piccoli Amstaff

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Solo grazie alla segnalazione anonima al Nucleo antimaltrattamento dell’Enpa è stato possibile salvare i 6 bellissimidida un probabile futuro tutt’altro che roseo. Ma grazie a chi non si è girato dall’altra parte ma ha voluto denunciare, i seipotranno avere un futuro migliore. Ancora una storia di cucciolate improvvisate quella che arriva dal rifugio di via San Damiano dove nelle scorse settimane sono arrivati sei dolcissimi (ma alquanto impegnativi)diche erano stati trovati (insieme probabilmente ai genitori) in un piccolo appartamento di Brugherio. Isono stati ritirati. Isono stati “battezzati“ con idei cantanti di Sanremo. Si chiamano Ghali, Geolier, Irama, Angelina, ...