I Colloqui Fiorentini | studenti e prof nel segno di Pascoli In 2300 per confrontarsi sul ruolo della scuola

(Di sabato 2 marzo 2024) Firenze, 2 marzo 2024 – Sono stati 2.300 glie i docenti provenienti da 116 istituti scolastici, di 86 città italiane, distribuite in 18 regioni hanno partecipato alla 23/a edizione dei- Nihil Alienum organizzati da Diesse Firenze e Toscana a Palazzo Wanny.e docenti si sono ritrovati insieme per tre giorni, si spiega in una nota, riflettendo e dialogando a partire dalla figura die dal titolo 'C'è una voce nella mia vità. «Il titolo deirappresenta ogni anno una provocazione per il cuore e la mente di docenti e», dichiara il direttore di Diesse Pietro Baroni. «Un invito a mettersi in cammino alla scoperta del misterovita ascoltando le domande ...