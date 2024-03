I carabinieri recuperano 24 oggetti archeologici di arte pre-colombiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Firenze, 2 marzo 2024 - Recuperati e restituiti all'ambasciata della Colombia 24di pregio, nonché di un'importante scultura in terracotta, tutti dipre, recuperati in seguito a due filoni di indagini del NucleoTPC di Firenze e di Torino, coordinati dalle rispettive procure. Sonodipre, tra cui coppe e sculture di differenti forme e tipologie, trafugate dalla Colombia e riconducibili alle regioni archeologiche di Muisca, Guane, Quimbaya e Narino. I beni sono stati individuati e sequestrati dal Nucleo TPC di Firenze nel corso di mirati controlli presso esercizi commerciali di settore, in particolare in una casa d'aste di Firenze, dove erano stati posti in vendita dall'erede di ...