Hoffenheim-Werder Brema | Bundesliga | probabili formazioni | pronostici

(Di sabato 2 marzo 2024)è una partita valida per la ventiquattresima giornata die si gioca domenica alle 17:30: diretta tv,. La prima vittoria dell’nell’anno solare ha avuto un sapore speciale. Il club di Sinsheim ha interrotto il digiuno contro il Borussia Dortmund, espugnando 3-2 uno degli stadi storicamente più caldi della, il Signal Iduna Park (ex Westfalenstadion). Dopo essere finiti sotto 2-1 nel primo tempo, Kramaric e compagni hanno a loro volta ribaltato i gialloneri grazie ad una doppietta di uno scatenato Maximilian Beier e sono tornati a gioire dopo circa tre mesi: l’ultimo successo era datato 8 dicembre (3-1 contro il Bochum). Beier – IlVeggente.it ...

