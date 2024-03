Hockey. È una Symbol rigenerata. Sei punti pesantissimi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) LaAmatori ricava il massimo possibile dal doppio turno in quattro giorni, e con la bella vittoria per 4-3 sulla pista del Dyadema Roller Bassano, dopo il 3-0 rifilato al Montecchio, raccoglie seiper una classifica che torna a farsi consona con le possibilità della squadra gialloblù. Al di là del successo ciò che ha impressionato è stata la maniera in cui la squadra di Matteo Farina ha saputo gestire una bella partita, piena di ripetuti cambi di fronte, e di situazioni di vantaggio: pur andando al riposo sotto 2-3, nella ripresa laha saputo gestire la partita, e successivamente, con i ritrovati Pochettino e Tudela è riuscita a ribaltare la situazione portando a casa la vittoria. Ieri Tudela è partito per Bogotà in Colombia, dove la prossima settimana giocherà con la nazionale cilena i ...