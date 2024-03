“Ho chiuso un’attività per costi insostenibili e non ho più trovato lavoro A 60 anni devo andare all’estero”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 2 marzo 2024) Luciano ha 60, tanta esperienza lavorativa ma da mesi non riesce a trovare un impiego. "Sono stato per 20direttore di un grande supermercato, distrutto dall'alluvione diecifa. Mi sono reinventato aprendo un ferramenta con un collega ma, per i, abbiamo dovuto chiudere l'attività. Ora da 7 mesi sono disoccupato, mando curriculum ma nessuno mi risponde. Mi hanno chiamato dalla Germania e dovrò lasciare tutto", racconta a Fanpage.it.