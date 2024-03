Higuain | il fratello | “Rispetto i tifosi del Napoli | non De Laurentiis”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 2 marzo 2024) Nicolasinfuoca-Juve, ildel Pipita giura amore aidele non risparmia critiche a De. CALCIO– Nicolasdi Gonzalo, è tornato a parlare del passato napoletano dell’attaccante argentino in vista di-Juve di domani. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolas ha dichiarato di nutrire ancoraper iazzurri ma non per il presidente De, accusato di aver fatto troppe “promesse senza mantenerle”e l’addio al, il retroscena: “Non andò via per soldi. Ecco la verità” Sulla scorsa stagione del, ...