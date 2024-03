Highlights e gol Udinese-Salernitana 1-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Glie le azioni salienti di1-1, match della ventisettesima giornata diA. Ad aprire le marcature è Tchaouna che al 10? realizza una rete capolavoro: rientra sul sinistro e lascia partire un tiro a giro imprendibile. L’risponde con un’altra magia allo scadere del primo tempo: Kamara riceve un cross di Thauvin e in rovesciata batte Ochoa. Nel secondo tempo la gara cambia con l’espulsione di Ebosele per doppio giallo, ma il risultato non cambia. I dirittisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto. CANALE YOUTUBE LEGAA CANALE YOUTUBE DAZN SportFace.