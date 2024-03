Highlights e gol Monza-Roma 1-4 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. All’U-Power Stadium i padroni di casa hanno la palla gol per aprire la partita, ma il tiro di Djuric si stampa sul palo. Lapassa in vantaggio con Cristante, ma il Var annulla la rete per una posizione di fuorigioco di Dybala. Il gol è solamente rimandato do qualche minuto: grande giocata di Lorenzo Pellegrini che batte Di Gregorio e fa 0-1. Lanon si ferma e sull’asse Dybala-Lukaku confeziona anche il gol del raddoppio. Nella ripresa una magia di Paulo Dybala su punizione sigla il punteggio sullo 0-3 prima del rigore trasformato da Paredes e dal gran gol di Andrea Carboni che fissa la partita ...