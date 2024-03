Highlights ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano 81-77 | Eurolega 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Glie le azioni salienti di81-77, sfida valida per la 27^ giornata dell’di basket. L’EA7 paga le assenze a Lione: Nikola Mirotic, Shabazz Napier (infezione al piede sinistro), Diego Flaccadori (accertamenti di routine) e Stefano Tonut (trauma contusivo alla mano destra) sono out. E anon basta la reazione nel finale. Joffrey Lauvergne chiude con 17 punti, Nando De Colo (13) e Mike Scott (12). Per Devon Hall 19 punti, Lo a quota 15, mentre Hines si ferma a 11. SportFace.