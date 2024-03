Guidonia | scoperto deposito a cielo aperto di auto “cannibalizzate”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 2 marzo 2024)Montecelio, 2 marzo 2024– I carabinieri della Tenenza diMontecelio hanno denunciato a piede libero un 40enne egiziano, gravemente indiziato del reato di riciclaggio. Nella circostanza, durante una articolata attività di controllo del territorio volta al contrasto dei furti diveicoli, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno di un terreno ubicato in via Trento località Villalba, un vero e propriodi numerosissime parti di, in particolare diversi motori e parti di carrozzeria. I militari hanno inoltre controllato duearticolati che erano parcheggiati nel terreno, scoprendo che all’interno erano stati occultati ulteriori pezzi di veicoli “cannibalizzati”. All’attività ha collaborato anche ...