Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di sabato 2 marzo 2024)live dellatraoggi, sabato 2 marzo Mentre l’Egitto lavora ancora su un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi prima dell’inizio del Ramadan, le trattative rischiano di arenarsi dopo la cosiddetta strage della farina che ha provocato più di 100 morti tra i civili palestinesi. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha auspicato un’indagine indipendente, così come richiesto anche dalla Francia. Gli Usa, intanto, hanno bloccato una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, presentata dall’Algeria, che condannavaper la strage di palestinesi in coda per ricevere aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 2 marzo 2024, sullatrae ...