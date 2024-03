Guerra in Ucraina | le forze di Kiev rivendicano di aver ucciso 960 soldati russi nelle ultime 24 ore

Un avviso per Bibi Netanyahu, il premier israeliano che promette una guerra a oltranza contro Hamas a Gaza, noncurante della strage di vittime civili. Invece ... (ilmessaggero)

Un avviso per Bibi Netanyahu, il premier israeliano che promette una guerra a oltranza contro Hamas a Gaza, noncurante della strage di vittime civili. Invece ... (ilmessaggero)

Un avviso per Bibi Netanyahu, il premier israeliano che promette una guerra a oltranza contro Hamas a Gaza, noncurante della strage di vittime civili. Invece ... (ilmattino)

Un avviso per Bibi Netanyahu, il premier israeliano che promette una guerra a oltranza contro Hamas a Gaza, noncurante della strage di vittime civili. Invece ... (ilmessaggero)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 2 marzo, in diretta. Tra i feriti a Odessa c’è anche un bambino di tre anni, ricoverato in ospedale per lesioni ... (corriere)

Una tragedia in Ucraina : il drammatico attacco a Odessa e la morte di un bambino di due anni Un bambino di due anni è stato tra le quattro vittime di un ... (newsnosh)

Ucraina Guerra, Kiev: «Abbattuti 14…": Guerra IN Ucraina Oggi è il 731° giorno di Guerra Kiev, abbattuto aereo spia militare russo L’Ucraina afferma di aver abbattuto un aereo spia militare russo A-50. Il velivolo – hanno riferito fonti ...informazione

Truppe Nato e forze speciali in Ucraina: ecco il vero piano di Macron: Innanzitutto è bene precisare che la presenza di personale militare di Paesi Nato in Ucraina è, come si suol dire ... gli ucraini nei processi di manutenzione/utilizzo, inoltre la Guerra contro la ...ilgiornale

Ucraina Guerra, Kiev: «Abbattuti 14 aerei russi in 14 giorni, tirata già anche un coppia di Su-35». Mosca non conferma: In attesa degli F-16 (fine estate) gli ucraini si arrangiano con quello che hanno, tra velivoli di concezione sovietica identici a quelli dei nemici russi e batterie anti-antiaeree di ...ilmessaggero