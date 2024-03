Guarda cosa ti aspetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) La strada da percorrere è irta di difficoltà. Undici partite al termine del campionato, solo tre gli scontri diretti di altissima pericolosità, inframezzati da una serie di partite ancora più difficili contro squadre di alta quota. Con il Cittadella, che arriva da ben 7 sconfitte consecutive, la prima prova, forse l’ultima occasione per Aquilani. Se infatti la società nerazzurra dovesse decidere di cambiare, potrebbe essere proprio dopo la sfida con i granata. Il calendario infatti a quel punto offrirebbe, una settimana dopo, lo scontro diretto contro la Ternana (9 marzo), dietro in classifica di soli 2 punti e in zona playout, ma soprattutto la sosta di due settimane per le nazionali che arriverà dopo una partita ancora più difficile con il Como, il 16 marzo. L’ultima volta che la società decise di cambiare in corso, tra Maran e D’Angelo, fu proprio in concomitanza con una ...