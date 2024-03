Grimoldi scuote la Lega | “Salvini si dimetta” Cambio al vertice o tonfo elettorale?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 2 marzo 2024) Bergamo. Zanni fuori, dentro Malanchini e Gianna Gancia, la compagna del Ministro Roberto Calderoli?. Almeno così sembra. L’appuntamento con le elezioni europee si avvicina e, anche in casa, tocca fare i conti. E a chi dava per scontato, o almeno così sembrava, che l’europarlamentare originario di Lovere, ex Movimento 5 Stelle, già in carica per il Carroccio a Bruxelles, fosse pronto al bis, oggi si trova di fronte una situazione differente. A raccontarlo sono le fonti interne del partito del segretario nazionale Matteo: una scelta che sembra appartenere allo stesso Zanni che avrebbe deciso di fare armi e bagagli e scegliere di continuare a fare politica attiva, ma impegnandosi su altri fronti. Di contro, il leghista doc Malanchini non si è ancora espresso, ma difficile sarà dire di no alla chiamata ufficiale che avverrà dopo il responso ...