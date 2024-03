Gravissimo incidente sulla Flaminia | 19enne morto sul colpo

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 marzo 2024 –viadi Roma: unperde il controllo dello scooter e muore sul. È successo intorno alle 4 di questa notte all'altezza del sottopasso Euclide, all'uscita Tor di Quinto. Malore alla guida dello scooter: investe un pedone e muore Il giovane è deceduto sul posto dopo essere uscito di strada a bordo di un Kymco Agility 125. Oltre ai soccorritori – che nonostante i tentativi di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso – sul posto sono subito arrivate anche le pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'e capire per quali motivi ilsia finito fuori strada. ...

Varese – Non c’è stato nessun lieto fine per Michela Valdes , 34 anni, morta diciotto mesi dopo un drammatico incidente avvenuto in Salento e da cui non si è ... (ilgiorno)

Un operaio è precipita to da un ponte e ha fatto un volo di 6-7 metri : ha riportato diversi traumi ed è ricoverato in gravissime condizioni.Continua a leggere (fanpage)

Bologna , 28 febbraio 2024 – gravissimo Incidente questa mattina intorno alle 8 in tangenziale a Bologna , tra le uscite 12 e 11 in direzione Casalecchio. Lo ... (ilrestodelcarlino)

incidente al bivio di Santa Cecilia ad Eboli. Travolto un extracomunitario in bici, è in gravi condizioni: Grave incidente questa mattina al bivio di Santa Cecilia ad Eboli. Lungo la SS18 un giovane extracomunitario in bici sarebbe stato travolto da un’auto che transitava. Il giovane è violentemente caduto ...ondanews

incidente nella notte a San Vito: perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, grave 26enne: PORDENONE - Un uomo, di 26 anni, è rimasto gravemente ferito dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada. L'incidente è avvenuto accaduto la notte scorsa attorno a mezzanotte a San Vito ...ilgazzettino

Cagliari, spaventoso incidente in via La Vega: l’auto si ribalta, ferito il conducente: Sul posto Municipale e 118 Spaventoso incidente oggi a Cagliari in via La Vega dove un ... Le sue condizioni non sarebbero gravi. Da ricostruire le dinamiche dello schianto ma non si esclude l’alta ...unionesarda