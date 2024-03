Grande Sinodo diocesano | Serve partecipazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Una piena. Il vescovo di Pistoia e Pescia, monsignor Fausto Tardelli, ha scritto una lettera a presbiteri, diaconi, sinodali e laici della Chiesa di Pistoia impegnati, fin dal maggio del 2022, nel primodal secondo dopoguerra. La missiva sarà letta integralmente in occasione delle messe che saranno celebrate la prossima domenica, 3 marzo. "Con questa lettera chiedo a tutti una pienaal cammino sinodale della nostra chiesa: con la preghiera, innanzitutto; poi con l’attenzione a ciò che si sta facendo, poi ancora con la comunicazione e lo scambio di informazioni – scrive il vescovo –. Fondamentale per tutti è la sintonia del cuore e della mente. Tutti ci dobbiamo sentire coinvolti nel cercare di rispondere a ciò che lo Spirito Santo ci va dicendo". Dopo l’incontro a ...

