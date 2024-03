Grande paura per Sonia Bruganelli | è stata rapinata a Roma | lei racconta come sono andate le cose

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 2 marzo 2024)si aggiunge alle tante vittime dei furti che si stanno ripetendo ada mesi a questa parte. In auto per raggiungere casa sua, l’autrice èseguita e fermata da un gruppo di malintenzionati. Quest’ultimi non hanno perso tempo e in pochi minuti le hanno strappato l’orologio dal polso, un Rolex piuttosto costoso. Fortunatamente non le hanno fatto male ma lo spavento è stato enorme. Pronta la denuncia per scoprire i responsabili.: tantanella Capitale Verso metà pomeriggio dove i negozi erano ancora aperti e dove il traffico di via della Farnesina inera più denso del solito per la partita Lazio-Milan,si è vista avvicinarsi da uno scooter mentre era ...