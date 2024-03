“Grande Fratello” | tirata d’orecchie alle concorrenti da parte degli autori

(Di sabato 2 marzo 2024) News Tv. Nuovo rimprovero dadelverso due. Le due ragazze ora rischiano provvedimenti per il comportamento che hanno tenuto nelle ultime ore e che sanno benissimo essere proibito dal regolamento. A pochi passi dalla fine, lehanno ricevuto una vera e propriadaglie ora in molti si chiedono se la questione verrà affrontata da Alfonso Signorini durante la prossima puntata, prevista per lunedì 4 marzo 2024. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, isi uniscono per Marco Maddaloni Leggi anche: “...

Marco Maddaloni ha abbandonato temporaneamente la casa del Grande Fratello a causa della morte del suocero, e per questo motivo ma anche per altri suoi ... (anticipazionitv)

Perla Vatiero ha catturato l’attenzione degli autori del Grande Fratello dopo aver usato parole in codice e poi ha cerca to di sviare i sospetti, ma senza ... (anticipazionitv)

Violenze in carcere, il teste: «Mio Fratello abusato con un manganello»: Il detenuto ha parlato del Fratello, sofferente e con qualche problema di carattere ... A questo punto il teste risponde con Grande imbarazzo: «Insomma gli hanno messo il manganello nel … ci sono ...ilmattino

Grande Fratello, sondaggio social televoto del 4 marzo: Anita crolla e ne esce sconfitta: Anita Olivieri esce sconfitta dal sondaggio social sul televoto del Grande Fratello, in programma lunedì 4 marzo in prime time su Canale 5. Secondi i dati raccolti dalla pagina Twitter/X "Sondaggi GF" ...it.blastingnews

"Grande Fratello", Perla scoppia in lacrime: Per Perla sono giornate difficili così cerca di curare in solitudine la sua sofferenza. Si nasconde sotto le coperte e poi scoppia in lacrime. Ma Sergio e Greta la sentono in corrono in suo soccorso, ...tgcom24.mediaset