Grande Fratello | Perla Vatiero in lacrime | “Sono stanca di giustificare ogni cosa che dico”

(Di sabato 2 marzo 2024) Nella Casa delsta affrontando giorni particolarmente difficili dal punto di vista emotivo. L’ex concorrente di Temptation Island è sprofondata nella totale confusione dopo la quarantesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della diretta è stato mostrato un filmato con cui gli autori hanno voluto far notare al pubblico la complicità nata trae Alessio Falsone, insinuando che tra i due sia nato qualin più di una semplice amicizia. Il tutto sotto gli occhi di Mirko Brunetti che, come di consueto, sedeva in studio insieme agli altri ex concorrenti. Nonostante l’insistenza del conduttore, l’imprenditore di Rieti ha creduto alla buona fede della salernitana. I due, com’è noto, hanno espresso il desiderio di riprovare a stare ...