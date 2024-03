Grande Fratello | Perla | “Non ce la faccio più” Il duro sfogo

(Di sabato 2 marzo 2024)Vatiero stanca degli aerei dedicati ai “Perletti”? Ildella concorrenteVatiero in questa giornata ha ricevuto un nuovo messaggio aereo da parte dei fan. Sulla Casa di Cinecittà è volato un messaggio forte e chiaro per la giovane gieffina: “RICORDATE AL MONDO CHI ERAVATE ZIA G & PERLETTI”. La concorrente osservando l’aereo ha poi aggiunto: “Io lo ricordo perchè altrimenti non ero qui, non avrei dato una seconda possibilità. Tempo al tempo, quando uscirò capiremo tante cose, affronteremo tante cose, ma qualsiasi cosa, qualsiasi decisione prenderemo, penso che… comunque bella la frase, bello tutto, devo solo uscire da qua dentro perchè sto accusando lo stress mentale, fisico, veramente. ...

Michel Dessì è uno dei nuovi inviati di Pomeriggio Cinque dell’era di Myrta Merlino e in questi giorni è spesso finito su questo sito per le sue imboscate a ... (biccy)

Anita Olivieri ha raccontato di essere particolarmente spaventa ta per come sarà la sua vita post Grande Fratello ! (comingsoon)

Un aereo da parte dei #Perletti: In Casa sorvola un aereo destinato a Perla Vatiero e Mirko Brunetti: "RICORDATE AL MONDO CHI ERAVATE ZIA G & PERLETTI" ...grandefratello.mediaset

GF, Anita e Letizia rimproverate da un'autrice: 'Non si parla a bassa voce' (Video): "Non si parla a bassa voce": con queste affermazioni un'autrice del Grande Fratello è intervenuta per rimproverare Anita Olivieri e Letizia Petris. Le due concorrenti si trovavano in zona beauty per ...it.blastingnews

Anita Olivieri preoccupata per la popolarità dopo il GF: “Mi pesa che mi possano rompere”: Anita Olivieri preoccupata per la popolarità dopo il Grande Fratello: "Mi pesa che mi possano rompere al cinema" ...ilvicolodellenews