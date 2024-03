“Grande Fratello” | il gesto di Grecia gela gli altri concorrenti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 2 marzo 2024) News TV. Con un sorriso stampato in faccia 24 ore su 24,Colmenares è una dellepiù amate nell’edizione di quest’anno del. A differenza di Beatrice Luzzi, l’attrice di soap opera spagnola ha conquistato, non solo i telespettatori, ma anche gli inquilini della casa che speravano fosse lei la prima finalista del reality. Eppure, nonostante la sua allegria contagiosa, non manca di gesti considerati da molti, fuori luogo. Leggi anche: “”, Perla va in crisi e crolla in lacrime: cos’è successo Leggi anche: “”, brutto risveglio per Beatrice: cos’è successocontro SimonaColmenares e Simona Tagli sono ai ferri ...