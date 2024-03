Grande Fratello | Anita Olivieri | Mi spaventa la fama post GF | non voglio scocciature!

(Di sabato 2 marzo 2024)ha raccontato di essere particolarmenteta per come sarà la sua vita

Michel Dessì è uno dei nuovi inviati di Pomeriggio Cinque dell’era di Myrta Merlino e in questi giorni è spesso finito su questo sito per le sue imboscate a ... (biccy)

GF, Anita e Letizia rimproverate da un'autrice: 'Non si parla a bassa voce' (Video): "Non si parla a bassa voce": con queste affermazioni un'autrice del Grande Fratello è intervenuta per rimproverare Anita Olivieri e Letizia Petris. Le due concorrenti si trovavano in zona beauty per ...it.blastingnews

Grande Fratello, sondaggio social televoto del 4 marzo: Anita crolla e ne esce sconfitta: Anita Olivieri esce sconfitta dal sondaggio social sul televoto del Grande Fratello, in programma lunedì 4 marzo in prime time su Canale 5. Secondi i dati raccolti dalla pagina Twitter/X "Sondaggi GF" ...it.blastingnews

Anita Olivieri preoccupata per la popolarità dopo il GF: “Mi pesa che mi possano rompere”: Anita Olivieri preoccupata per la popolarità dopo il Grande Fratello: "Mi pesa che mi possano rompere al cinema" ...ilvicolodellenews