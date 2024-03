Gp di Vittorio Veneto | il Dojo conquista l’oro grazie al talento di Vuk

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Periodo intenso per ilEquipe con la squadra agonistica capace di disimpegnarsi su più fronti. La rappresentativa più numerosa era a Conegliano per il Gran Prix Internazionale di. Gara che ha visto il rientro di Betty Vuk, che non ha deluso le aspettative andando a vincere in scioltezza la categoria fino a 78 chili, un buon biglietto da visita per l’europeo di Varsavia. Fuori al primo turno Matteo Slongo, Luca Villanova e Mattia Ghini. Sempre a Conegliano, il trofeo Internazionale di, riservato alle classi giovanili. Tra gli esordienti bronzo per Aya Maataoui, alla prima partecipazione a un trofeo internazionale. Menzioni per Leonardo Caucci, Alessio Baietti, Leonardo Galeotti, Daniele Volpi, Cristiano Farolfi e Tumofii Spasonov. A Fuengirola (Spagna), Alice ...