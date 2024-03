Gp del Bahrain | Sainz | su Ferrari | conquista il terzo gradino del podio | “Un buon inizio”

(Di sabato 2 marzo 2024) Sakhir, 2 marzo 2024 – L’olandese Max Verstappen vince il Gp del, prima gara del Mondiale 2024 di Formula 1, e la Red Bull fa doppietta con il secondo posto del messicano Sergio Perez. Laapre la stagione con ilposto dello spagnolo Carlose con il quarto del monegasco Charles Leclerc. Alle spalle delle rosse, la Mercedes del britannico George Russell. Bene la McLaren con Lando Norris che chiude in sesta posizione precedendo l’altra Freccia d’Argento del futurosta Lewis Hamilton, settimo davanti alla McLaren di Oscar Piastri. A chiudere la top ten le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Red Bull senza rivali Verstappen, campione del mondo in carica, domina dal primo all’ultimo metro. L’olandesela 55esima vittoria della ...

Max Verstappen ha fatto centro per la Red Bull di Christian Horner, in crisi, vincendo la gara inaugurale della stagione di Formula 1 in Bahrain sabato ... (sport.periodicodaily)

Se il buongiorno si vede dal mattino (o dalla serata di Sakhir), allora per la Ferrari non è stato un grande risveglio. Le sensazioni dopo i test di fine ... (ilfattoquotidiano)

Charles Leclerc racconta il calvario vissuto in Bahrain nel corso della prima gara del Mondiale di Formula 1 2024: il monegasco della Ferrari in TV non riesce ... (fanpage)

F1, Ferrari: cosa è cambiato rispetto al 2023 Distacco di Sainz dimezzato da Verstappen, ma gap ancora ampio: Sentimenti contrastanti in Ferrari dopo il GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2024 di F1. Nella tappa n.1 della stagione la Red Bull ha confezionato la sua doppietta, con Max Verstappen a domina ...oasport

F1, Bahrain, Red Bull, Verstappen: "E' andata meglio di quanto ci aspettassimo": E' già alla stelle il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen per la sua vittoria nella prima gara della stagione in Bahrain. "Mi sono trovato bene in macchina, mi sentivo un tutt'uno con lei ...napolimagazine

Gp del Bahrain, si ricomincia come l'anno scorso: vittoria Verstappen e dittatura Red Bull: Il classico sorriso di consolazione concesso dai più forti. La versione di Vasseur Sulla Ferrari, Frederic Vasseur, il filosofo dei passi avanti, riassume il sabato del Bahrain come un risultato non ...sport.tiscali