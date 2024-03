Gp Bahrain | Verstappen vince e doppietta Red Bull | Sainz terzo e Leclerc quarto con Ferrari

(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) – L’olandese Maxil Gp del, prima gara del Mondiale 2024 di Formula 1, e la Redfacon il secondo posto del messicano Sergio Perez. Laapre la stagione con ilposto dello spagnolo Carlose con ildel monegasco Charles. Alle spalle delle rosse, la Mercedes del britannico George Russell. Bene la McLaren con Lando Norris che chiude in sesta posizione precedendo l’altra Freccia d’Argento del futurosta Lewis Hamilton, settimo davanti alla McLaren di Oscar Piastri. A chiudere la top ten le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll., campione del mondo in carica, domina dal ...

Max Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain , prima gara del Mondiale di F1. Pole position, giro veloce, gara sempre in testa. Il tre volte campione del ... (today)

Nel primo Gp della stagione la Red Bull domina con una doppietta, festeggia Horner. Ferrari seconda forza, Leclerc si è lamentato per problemi ai freni (corriere)

Doppietta Red Bull con Perez secondo, quarto posto per Leclerc SAKHIR ( Bahrain ) - La Formula Uno riparte da dove aveva lasciato, con Max Verstappen e le Red ... (ilgiornaleditalia)

Max Verstappen ha analizzato il successo dominante ottenuto nella prima gara dell’anno in Bahrain : “Oggi è andata meglio di quanto ci aspettassimo . La ... (sportface)

F1, pagelle GP Bahrain: Verstappen 10 prenota il titolo, garone di Sainz alla faccia di Hamilton. Leclerc iella e grinta: Max Verstappen ha messo subito le cose in chiaro dalla prima gara vincendo a mani basse, dominando come solo lui sa fare il Gran Premio del Bahrain prima prova del Mondiale di F1 2024. Una bella botta ...sport.virgilio

Dominio Red Bull al GP del Bahrain 2024: Verstappen inarrestabile: La stagione 2024 di Formula 1 si apre con un esordio in grande stile per la Red Bull, confermando Max Verstappen come il pilota da battere. Durante il Gran Premio del Bahrain, il campione olandese ha ...newsmondo

F1: in Bahrain vince Verstappen, terza la Ferrari di Sainz: Nel primo Gran Premio della stagione in Bahrain, sul circuito nel deserto di Sakhir, domina e vince la gara il campione del mondo Max Verstappen precedendo il compagno di scuderia Sergio Perez e la ...tg.la7