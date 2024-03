GP Bahrain | la diretta | Verstappen e Perez davanti | Sainz scatenato supera Leclerc e Russell

(Di sabato 2 marzo 2024) 24° giro - Lotta tra la Sauber di Zhou e la Racing Bulls di Tsunoda per il decimo posto che vale 1 punto22° giro -porta il vantaggio sul compagno di squadraa 8"8....

Sakhir, 2 marzo 2024 – Riflettori accesi sul circuito di Sakhir che ospita il Gp del Bahrain , primo appuntamento del Mondiale 2024, in programma oggi (sotto ...

Nel primo Gp della stagione la Red Bull di Max è favorita per la vittoria. La Ferrari proverà ad attaccare

Sainz è scatenato , raggiunge Russell e lo supera di forza Leclerc accusa problemi: "Quando freno la macchina tira a destra" 18° giro - Cambio gomme per ...

Gp Bahrain, Verstappen in fuga: Leclerc e Ferrari indietro - La diretta: Giro 1 - Verstappen conserva la prima posizione e allunga subito su Leclerc, che perde 1 secondo nella tornata iniziale La Red Bull di Max Verstappen, partito dalla pole, come da pronostico, tiene la ...

GP Bahrain, la diretta: Leclerc all'assalto di Verstappen, che parte dalla pole. Russell-Sainz in seconda fila: Ottenere il miglior tempo delle tre frazioni della qualifica, ma ritrovarsi secondo. Una vera beffa per Charles Leclerc e per la Ferrari che nella decisiva Q3 si sono visti battere dalla Red ...

GP Bahrain, la diretta: Verstappen al comando, lo inseguono Russell, Leclerc, Perez e Sainz: 9° giro - Leclerc continua a commettere varie sbavature, Sainz gli è in coda 7° giro - Perez supera Leclerc che commette piccoli errori 5° giro - Verstappen porta a 3"9 il vantaggio su Russell, ...