GP Bahrain | la diretta | Red Bull davanti con Verstappen e Perez | Leclerc supera Russell

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42° giro/57 Sale a 3?3 il divario di Sainz da Perez. Leclerc a 9 decimi da Russell, dunque può utilizzare il ... (oasport)

37° giro - Pit per Perez che rientra di poco davanti a Sainz, lotta per il secondo posto Hamilton supera Piastri per l'ottavo posto, Leclerc si mette alle ... (ilmessaggero)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30° giro/57 Leclerc a 1?1 da Russell: non riesce ad entrare in zona DRS. 30° giro/57 Perez dà uno strappo e guadagna ... (oasport)

30° giro - Pit-stop per Sargeant che rientra in pista con gomme soft 29° giro - Ai box per la seconda volta Zhou, sempre gomme dure 28° giro - Secondo ... (ilmessaggero)

Nel primo Gp della stagione la Red Bull di Max è favorita per la vittoria. La Ferrari proverà ad attaccare (corriere)