Gp Bahrain 2024 | oggi via al Mondiale | orario gara | come vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) – Il Gp delin programmasabato 2 marzo apre ildi Formula 1. Semaforo verde in diretta tv ealle 16 sul tracciato di Sakhir per la primastagionale. Si parte con Max Verstappen davanti a tutti, tanto per cambiare. Il pilota olandese della Red Bull, campione del