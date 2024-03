GP Bahrain 2024 | Norris | “Ferrari più veloce | buona gara nel complesso”

(Di sabato 2 marzo 2024) Il pilota McLaren Landoha analizzato il sesto posto ottenuto nel GP del: “Oggi la nostraera con Mercedes.ne aveva di più. Nella prima metà distavo rientrando su Leclerc, che aveva problemi ai freni. Quando li ha risolti è andato subito via. Oggi avevamo un passo identico a quello di Mercedes. Ci vorrà più di qualche Gran Premio per capire le forze in gioco. Resta unapositiva”. SportFace.

“La partenza non è stata ideale ma da quel momento in avanti ho gestito bene le gomme, sono riuscito a imporre il mio passo e superare tre vetture per ... (sportface)

Il weekend perfetto di Max Verstappen . Il fenomeno comincia la stagione 2024 così come aveva terminato quella passata, dominando in lungo e in largo nel GP ... (oasport)

LE Pagelle DEL GP Bahrain 2024 Max Verstappen (Red Bull) 9: magistrale. Comincia come meglio non potrebbe la stagione, disputando un weekend perfetto ed ... (oasport)

GP Bahrain - Le pagelle: Verstappen inesorabile. Ferrari: Leclerc frenato, bene Sainz. Hamilton in ombra: GP Bahrain - Il campione del mondo riparte col botto, la Red Bull resta avanti nel passo gara. Ferrari seconda forza con un ottimo Sainz e un Leclerc penalizzato dai problemi ai freni. Russell meglio ...eurosport

VIDEO F1, GP Bahrain 2024: highlights e sintesi. Verstappen senza rivali, podio per Sainz: Il weekend perfetto di Max Verstappen. Il fenomeno comincia la stagione 2024 così come aveva terminato quella passata, dominando in lungo e in largo nel GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale di F1.oasport

F1, in Bahrain doppietta Red Bull, subito dietro le due Ferrari: Nonostante le premesse della vigilia, non è cambiato molto nella Formula 1 del 2024. Nel primo gran premio della stagione, in Bahrain, doppietta Red Bull con Verstappen sul primo gradino del podio e ...fai.informazione